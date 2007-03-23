Наша Украина исключает отщепенцев

Сегодня фракция «Наша Украина» исключила из своего состава народного депутата Алексея ФЕДУНА за вхождение в Коалицию национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, это решение было принято, поскольку вчера в парламенте было объявлено о вхождении А.ФЕДУНА в коалицию.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что “Наша Украина” намерена принять такие же решения и в отношении остальных пяти народных депутатов, которые сегодня вошли в коалицию.

На вопрос журналистов, сколько еще народных депутатов из фракции “Наша Украина” могут войти в коалицию, В.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция монолитна, хотя представители парламентской коалиции продолжают агитировать “нашеукраинцев” войти в коалицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня было объявлено о вхождении в коалицию народных депутатов из фракции “Наша Украина” Анатолия ШКРИБЛЯКА, Льва ГНАТЕНКО, Василия ГУРЕЕВА, Виктора ЛЕЩЕНКО, Виталия МАЙКО.