Яцкнюк встретится с послами стран ЕС
11:31, 23 марта 2007Политика
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Сегодня в 12.00 состоится встреча Тройки ЕС в формате послов с новым министром иностранных дел Арсением ЯЦЕНЮКОМ.
Как сообщили УНИАН в Отделе прессы и протокола Посольства Федеративной Республики Германия, делегацию ЕС будет возглавлять Райнгард ШЕФЕРС - Посол ФРГ, которая сейчас председательствует в ЕС.
Во встрече также примут участие руководитель Представительства Европейской Комиссии в Украине Ян БОУГ и Посол Португалии Жозе Мануэл Пессанья ВИЕГАШ.
Учитывая будущую поездку А.ЯЦЕНЮКА в Брюссель, темами разговора будут отношения между Европейским Союзом и Украиной, а также начатый переговорный процесс между Украиной и Европейским Союзом относительно нового расширенного Соглашения.
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