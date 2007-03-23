Яцкнюк встретится с послами стран ЕС

Сегодня в 12.00 состоится встреча Тройки ЕС в формате послов с новым министром иностранных дел Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы и протокола Посольства Федеративной Республики Германия, делегацию ЕС будет возглавлять Райнгард ШЕФЕРС - Посол ФРГ, которая сейчас председательствует в ЕС.

Во встрече также примут участие руководитель Представительства Европейской Комиссии в Украине Ян БОУГ и Посол Португалии Жозе Мануэл Пессанья ВИЕГАШ.

Учитывая будущую поездку А.ЯЦЕНЮКА в Брюссель, темами разговора будут отношения между Европейским Союзом и Украиной, а также начатый переговорный процесс между Украиной и Европейским Союзом относительно нового расширенного Соглашения.