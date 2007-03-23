Довгий считает, что для Тимошенко депутаты - орудие

Если закон об императивном мандате для депутатов местных советов не будет отменен, возникнет «армия отдельно взятого партийного лидера, а не представителей народа», завил в интервью еженедельнику «Киевский телеграф» заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, по его словам, «если нормы закона об императивном мандате для депутатов местных советов не будут отменены, то мы получим большое количество «послушных» людей со статусом депутата того или иного уровня, армию отдельно взятого партийного лидера, а не представителей народа, к которым можно обратиться за помощью»,

«Каждый депутат - это личность, раз его избрали, значит, он чего-то достиг, он уже заслуживает уважения. Если смотреть на депутата как на орудие, как это делает Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО), то скоро у политической силы останутся на всех уровнях только те люди, которые попали туда как сотрудники партийных офисов, те, кто полностью зависим или привык необдуманно исполнять любые команды», - отметил секретарь Киеврады.