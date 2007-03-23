Томенко рассказал, в чем ошибается оппозиция

Заместитель председателя Верховной Рады, заместитель руководителя фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что оппозиция должна принимать участие в пленарных заседаниях Верховной Рады, чтобы влиять на принятие решений парламентского большинства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение он выразил сегодня в эфире радио «Эра».

«Считаю не самым лучшим решением оппозиции на две недели покинуть заседание Верховной Рады, поскольку в сессионном зале у нее есть больше возможностей доказать свою правоту, повлиять на принятие решений парламентского большинства или настаивать на внесении изменений в принимаемые законы», - считает Н.ТОМЕНКО.

Для примера он напомнил ситуацию, когда отсутствие оппозиции создало двузначную ситуацию при рассмотрении законопроекта о компенсации государством потерь от обесценивания денежных вкладов населения. «Наша команда и, я в том числе, активно убеждали в необходимости выплаты достойных компенсаций. Напомню, что сегодня правительство выплачивает сумму в 650 миллионов гривен по большей части наследникам вкладчиков, умерших в 2004-2006 годах. А данный законопроект предусматривал выплату с 1 января 2008 года суммы около 11 миллиардов гривен. И когда Президент наложил вето на этот законопроект, то как раз голосов БЮТ не хватило для того, чтобы преодолеть его», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В то же время ситуация с принятием изменений к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», которыми предусматривается повышение размера минимальных заработных плат и пенсий, несколько иная, считает Н.ТОМЕНКО. Он выразил удовлетворение тем, что «фракция БЮТ поддержала мою позицию о необходимости подписания Президентом этих изменений, чтобы с 1 апреля все социальные программы начали выполняться. Мой подход прост: мы должны поддерживать те законодательные инициативы, которые направлены на улучшение жизни людей, которые – в интересах всего общества, несмотря на то, предлагает их большинство или оппозиция», - подытожил заместитель председателя Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 12 марта фракции «Наша Украина» и БЮТ на совместном заседании, которое проходило в Секретариате Президента при участии главы государства, приняли заявление о совместных действиях и 17 требованиях к антикризисной коалиции.

13 марта фракции БЮТ и “Наша Украина” приняли решение не принимать участие в пленарных заседаниях ВР, пока коалиция не выполнит 17 требований оппозиции.