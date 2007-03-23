ВР назначила Гайдаева министром здравоохранения

Верховная Рада Украины назначила Юрия ГАЙДАЕВА министром здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 252 из 256 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Справка УНИАН. Ю.ГАЙДАЕВ родился 14 августа 1954 г. в Донецке. Окончил Запорожский медицинский институт. Кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Украины

С декабря 2005 г. до этого назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 23 марта ВР Украины освободила от должности министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО в связи с переходом на другую работу. Ю.ПОЛЯЧЕНКО будет работать в должности директора Института хирургии и трансплантологии Академии медицинских наук Украины им. Александра Шалимова.