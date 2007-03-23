Бойко считает, что Секретариат вредит Президенту

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что вопросами энергетической безопасности должны заниматься совместно все ветви власти, но при этом важно избежать подмены и дублирования функций.

Об этом Ю.БОЙКО заявил в прямом эфире телеканала НТН вечером 22 марта.

«Бесспорно, энергетическая безопасность – это основная составляющая экономической безопасности любой страны сегодня, и этим должны проникаться все ветви власти», - сказал министр, добавив, что функции Президента Украины в вопросах энергетики в последнее время подменяются. «К сожалению, мы видим, как руководители Секретариата Президента пытаются упростить роль Президента и свести ее к контролирующей», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

По его мнению, об этом свидетельствуют последние указы Президента в энергетической сфере. В частности, сказал он, в рабочей группе по вопросам энергетической безопасности, сформированной согласно указу Президента Украины №204 от 14 марта, нет почти ни одного представителя правительства (только один представитель Министерства иностранных дел).

Кроме того, считает Ю.БОЙКО, вызывает сомнение профессионализм тех, кто готовил последние указы Президента в энергетической сфере. «Там есть вещи, которые невозможно представить в документах, которые подписываются руководителями европейских государств», - сказал он.

«В указах Президента не должно быть указано, какой газопровод или железнодорожную эстакаду нужно построить – это дело исполнительной власти», - пояснил Ю.БОЙКО.