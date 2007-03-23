В коалицию вошли 11 нардепов из БЮТ и Нашей Украины

В парламентскую коалицию вошли 11 народных депутатов из фракций БЮТ и «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ.

А.МОРОЗ отметил, что в коалицию национального единства вошли 5 народных депутатов из фракции БЮТ: Александр КОВТУНЕНКО, Олег НАДОША, Владимир ТКАЧЕНКО, Сергей ПОЛИЩУК, Александр ЕДИН.

Из фракции «Наша Украина» в парламентскую коалицию вошли: Анатолий ШКРИБЛЯК, Лев ГНАТЕНКО, Василий ГУРЕЕВ, Виктор ЛЕЩЕНКО, Виталий МАЙКО, Алексей ФЕДУН.