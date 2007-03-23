Литвин подсчитал, сколько голосов коалиции не хватит до 300

Экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что провластная коалиция не сможет собрать в свои ряды 300 депутатов. Об этом он заявил в эфире 5-го канала.

По словам В.Литвина, более вероятная цифра - 270-280 парламентариев. При этом он прогнозирует, что большинство пополнится депутатами не только из "Нашей Украины", но и из БЮТ.

Как отметил В.Литвин, "более реально говорить о цифре 270-280, которая позволит правительству не зависеть от, скажем, политических настроений, или политических прихотей тех или иных фракций, или, очевидно, групп, которые образуют собственно коалицию”. По его словам, это признак того, что “есть послабление позиции Президента и разочарования и потеря надежд в части депутатов "Нашей Украины" и БЮТ, что они могут иметь надежную крышу".