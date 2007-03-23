Сегодня Ющенко едет в Сумскую область

Президент примет участие в совещании по созданию базы специальной металлургии

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует осуществить рабочую поездку в Сумскую область. Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, главная цель поездки – участие в совещании по вопросам создания в Сумах научно-производственной базы специальной металлургии.

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