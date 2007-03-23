Премьер-министр Украины Виктор Янукович понимает озабоченность Президента Виктора Ющенко поведением его политических союзников.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Президента не может не волновать ситуация внутри его политической силы или тех политических сил, которые его в свое время поддерживали. Я прошел этот этап в 2005 году после президентских выборов», - сказал В.Янукович.

По его мнению, самым страшным для политика может быть одиночество. «Когда разбегаются те люди, которые приспосабливаются. Обычно такая мигрирующая политическая среда – это явление в любой политике, в любой стране наблюдается. И сегодня с измененными полномочиями Президента, те люди, которые были вокруг и приспосабливались, они немножко изменили отношение. Это неприятно ощущать, и я через это прошёл», - пояснил он.

В.Янукович также подчеркнул, что правящая коалиция готова сотрудничать с Президентом. «Мы готовы быть вместе с Президентом, той надежной политической силой, которая определилась что и как делать. У нас сегодня есть конкретная программа», - добавил глава Кабмина.

По его словам, коалиция протянула руку Президенту еще в марте 2006 года, сразу после парламентских выборов. «К сожалению, эта рука повисла. И когда Виктор Андреевич говорит, что он подает руку каждый день, мы пока не получили ответ на тот вопрос, который мы поставили в марте 2006 года – идем мы вместе или нет? И вот эта неопределенность вызывает сегодня раздраженность и в обществе, и, конечно же, Президенту нужно побыстрее определятся: куда идти и с кем» - резюмировал В.Янукович.