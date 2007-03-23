Янукович: Яценюк и Кинах будут сближать нас с Президентом

Премьер-министр Украины Виктор Янукович доволен приходом Арсения Яценюка и Анатолия Кинаха в правительство.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

При этом глава правительства убежден в том, что вхождение в состав правительства Арсения Яценюка и Анатолия Кинаха будет сближать его и Президента. «Нет сомнений в том, что страна объединится, и лидеры вынуждены будут идти навстречу друг другу», - считает В.Янукович.

По мнению В.Януковича, оценки Президента, высказанные в связи с назначением Анатолия Кинаха на должность министра экономики – несправедливы. «Есть цели гораздо выше. Ведь Майдан нас многому научил, в том числе и Ющенко, и Кинаха, и меня. И Майдан имел не только отрицательные, но и положительные стороны. В эмоциях можно давать оценки необъективные. Вот когда пройдут эмоции у Виктора Ющенко, он увидит, что Кинах сделал шаг, направленный на консолидацию общества», - добавил он.

Вместе с тем В.Янукович подчеркнул, что не отвергает тех людей, которые имеют какое-то отношение к Майдану. «У нас такого нет. Мы способны идти на встречу и компромисс. Ведь компромисс – это искусство, в котором всегда кто-то что-то теряет. Мы готовы что-то терять ради того, чтобы объединиться», - заявил глава правительства.