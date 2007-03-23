У премьера с Президентом абсолютно нормальные отношения

Премьер-министр Украины Виктор Янукович утверждает, что у него сложились абсолютно нормальные отношения с Президентом Украины Виктором Ющенко.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Абсолютно нормальные отношения, и когда мы встречаемся вдвоем, чтобы бывает крайне редко, к сожалению, у нас практически нет разногласий. Есть и общее понимание, и в отдельных вопросах незначительные расхождения в подходах или тактике», - сказал В.Янукович.

При этом, премьер-министр высказал непонимание тех противоречий, которые возникают после их встреч. «В основном всё это происходит после того как мы с ним расстаемся, меняются почему-то позиции, причем бывает даже по несколько раз», - сообщил он.

В.Янукович также заявил о готовности к проведению с Президентом публичной дискуссии по выполнению любого из положений Универсала национального единства. «Я не люблю слов. Я готов к публичной дискуссии по поводу любого вопроса с Президентом. Вообще-то разница у нас с ним в том, что он привык говорить, и не отвечает за свои слова, а я привык отвечать», - подчеркнул он.