Янукович: Конституционное большинство в парламенте уже есть

Премьер-министр Украины Виктор Янукович утверждает, что в парламенте уже создано конституционное большинство.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Конституционное большинство уже в парламенте есть, хотя оно еще не оформилось. Вы видели, что голосование по закону о Кабинете министров было уже эффективным, и было 366 голосов», - сказал Виктор Янукович.

Премьер-министр подчеркнул, что «коалиция постоянно растет и будет расти». «Никто же в коалицию палкой не загоняет. Сегодня депутаты это люди самодостаточные и опытные», - пояснил он.

Виктор Янукович считает, что депутаты, которые будут присоединяться к коалиции, будут объединяться вокруг национальной идеи. «Мы имеем конкретную программу – это колоссальный спектр, и в нем найдет себя каждый политик», - отметил премьер-министр.