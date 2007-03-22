СБУ поймала террориста-хулигана

Сотрудниками Управления СБУ в Киеве установлен и задержан автор анонимного телефонного сообщения о подготовке к осуществлению покушения на жизнь одного из государственных деятелей Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УСБУ в г. Киеве

По данным пресс-центра, из городского таксофона, который расположен в районе станции метро “Лукьяновская”, неизвестный позвонил по телефону на номер экстренной службы “02” и сообщил о подготовке к теракту.

Оперативники спецслужбы провели комплекс мер по проверке полученной информации. Выяснено, что реальной угрозы жизни высокопоставленного должностного лица нет, отметили в СБУ.

За три дня, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, было установлен и задержан 36-летний киевлянин Андрей К. Сейчас аноним объясняет следователям мотивы своего хулиганского поступка, по материалам УСБУ в г. Киеве милицией возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-центре.

В УСБУ разъясняют, что ложные анонимные сообщения с высказываниями угроз в адресу государственных или общественных деятелей, а также о заминирование и совершение взрывов с использованием средств массового поражения, квалифицируются Уголовным кодексом Украины как преступления, в соответствии со статьями 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) и 296 (хулиганство).

Лица, совершившие правонарушение, считая анонимное сообщение только шуткой, привлекаются к уголовной ответственности в установленном законом порядке и могут быть лишены свободы на срок от 2 до 7 лет.

Кроме того, в ряде случаев правонарушители еще и компенсируют расходы и ущерб государственных и коммерческих учреждений, которые пострадали от их противоправных действий.