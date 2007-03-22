Ющенко: ограничения свободы слова и политическая самоцензура недопустимы

Специально созданная комиссия в Секретариате Президента Украины изучает обстоятельства дела вокруг закрытия программы «Толока» на Первом национальном телеканале.

Как сообщает пресс-служба Президента, о предварительных результатах работы комиссии главе государства Виктору ЮЩЕНКО доложил глава Секретариата Виктор БАЛОГА.

Президент отметил, что без проведения надлежащего расследования нельзя закрывать программу, ссылаясь только на моральные или профессиональные качества ее автора.

По словам В.БАЛОГИ, В.ЮЩЕНКО убежден, что «политическое ток-шоу «Толока» на канале УТ-1 должно быть возобновлено». Как гарант прав и свобод граждан, Президент призывает руководство всех телеканалов, СМИ в целом избегать шагов, которые могут восприниматься как ограничение свободы слова или будут побуждать журналистов к политической самоцензуре.

Как сообщал УНИАН, 20 марта утром на УТ-1 не вышел в эфир запланированный ранее повтор программы «Толока», который выходил в прямом эфире 19 марта вечером с участием лидеров оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО. Выпуск программы был посвящен оппозиции и назывался “Объединенная оппозиция: план действий”.

В тот же день президент Первого национального Виталий ДОКАЛЕНКО сообщил, что выход “Толоки” приостановлен.

По данным пресс-службы Первого национального, профессиональный уровень производства программы не отвечает требованиям качества на Первом Национальном. “Низкие рейтинги, несовершенный украинский язык телеведущего, предубежденность некоторых программ - это серьезные недостатки проекта”, отметили в пресс-службе.

Вместо этого автор и ведущий “Толоки” Виктор ПАВЛЮК назвал проявлением цензуры снятие с эфира его программы. По его мнению, причиной этого было давление на В.ДОКАЛЕНКО “сверху”.

В свою очередь В.ДОКАЛЕНКО сказал, что давления со стороны Кабмина не было. По его словам, программу сняли за непрофессиональность ведущего.