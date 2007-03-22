Кинах перетянет в коалицию не всех депутатов ПППУ

Политсовет Партии промышленников и предпринимателей рекомендует своим народным депутатам рассмотреть вопрос о возможности присоединения к коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат Николай ОНИЩУК.

«Политсовет ПППУ принял решение о возможности изучения вопроса относительно присоединения к коалиции», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он отметил, что таким образом каждый народный депутат, представляющий ПППУ во фракции "Наша Украина", будет самостоятельно решать вопрос о входе в коалицию.

Н.ОНИЩУК отметил, что пока депутаты окончательного решения на этот счет не принимали. Однако, по его словам, из семи народных депутатов от ПППУ большинство присоединится к коалиции.

Он добавил, что в коалицию войдут две трети парламентариев от ПППУ.

«Но в коалицию войдут не все», - сказал М.ОНИЩУК.

Отвечая на вопрос журналистов, войдет ли он в антикризисную коалицию, Н.ОНИЩУК отметил, что решение на этот счет пока не принимал.

«Но я не отношусь к тем, кто был замечен в симпатиях к коалиции национального единства», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада назначила председателя ПППУ Анатолия КИНАХА на должность министра экономики Украины. Сразу после голосования члены «Нашей Украины» исключили А.КИНАХА из фракции. Также «Наша Украина» в начале следующей пленарной недели должна определиться с вопросом о последующем членстве ряда народных депутатов, которые поддержали назначение А.КИНАХА на должность министра экономики. После своего назначения А.КИНАХ не исключил, что депутаты от ПППУ могут выйти из фракции “Наша Украина”.