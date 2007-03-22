Конкуренцию Ющенко составят Балога и Кириленко

Член Совета партии «Народный Союз Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что на должность председателя партии основными претендентами является нынешний председатель Совета НСНУ, руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, председатель фракции "Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам по результатам заседания Президиума НСНУ, которое состоялось в Секретариате Президента.

Ю.ЕХАНУРОВ еще раз напомнил, что это было плановое заседание и на нем обсуждались вопросы, которые будут подниматься на съезде партии 31 марта. Среди этих вопросов - избрание лидера партии.

Ю.ЕХАНУРОВ в качестве примера добавил, что на заседании Днепропетровской организации НСНУ, как и на заседаниях других местных организаций партии, обсуждался этот вопрос, и днепропетровские “нашеукраинцы” предложили на должность лидера партии В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что «есть вопрос Конституции», и поэтому окончательное решение должны принимать юристы.

Как сообщал УНИАН, недавно, в частности, постоянный представитель Президента в парламенте, экс-министр юстиции Роман ЗВАРИЧ заявил, что Конституция запрещает Президенту В.ЮЩЕНКО возглавить партию НСНУ.

«Это не простой вопрос, поскольку Конституция Украины запрещает Президенту занимать руководящие должности в объединениях граждан», - сказал он.

“Не буду лукавить: я искал возможность таким образом выписать уставные нормы НСНУ, чтобы председатель партии не считался “руководящим органом”... Но сегодня я не вижу правовых оснований для осуществления этого. И если бы сегодня Президент спросил меня: “Роман, могу ли я возглавить НСНУ?” – я бы однозначно ответил: “Нет, Конституция запрещает!”, - отметил Р.ЗВАРИЧ.