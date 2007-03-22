Мороз: до мая будет 300, и пускай никто не врет...

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ уверен, что до мая парламентское большинство будет насчитывать 300 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Виннице во время совместного заседания коллегии Винницкой областной госадминистрации и координационного совета по вопросам местного самоуправления при председателе облсовета.

По словам А.МОРОЗА, завтра около 10 народных депутатов войдут в парламентское большинство. «До мая будет 300, и пускай никто не врет, что это за деньги делается», - отметил А.МОРОЗ.

Он отметил, что это делается потому, что сегодня многим народным депутатам, солидным людям «унизительно ходить цугом за одним или одной из зала, потому что кому-то хочется власти». А.МОРОЗ подчеркнул, что за власть необходимо бороться на следующих парламентских выборах.