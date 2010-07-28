Эксперты: в МВД - давление как в России, а в СБУ - тихий саботаж

У Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА нет политической воли для борьбы с коррупцией в Украине. Такое мнение на пресс-конференции высказал генерал-лейтенант СБУ, экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр СКИПАЛЬСКИЙ.

По его словам, “была иллюзия, что такая воля есть у ЮЩЕНКО (бывшего Президента Украины В.ЮЩЕНКО - УНИАН), но он поставил “любых друзив” и все стало ясно”.

Говоря о нынешних руководителях - министре внутренних дел Анатолии МОГИЛЕВЕ и председателе Службы безопасности Украины Валерии ХОРОШКОВСКОМ, А.СКИПАЛЬСКИЙ отметил, что возглавляемые ими структуры используются в политической и экономической борьбе с оппонентами. В то же время добавил, что в СБУ сегодня “не все хотят выполнять приказы, понимая возможность своей ответственности в будущем”, поэтому иногда можно наблюдать “тихий саботаж” явно заказных приказов. По его словам, “не все там, как говорят, забрали штаны и побежали выполнять прихоти и указания ХОРОШКОВСКОГО”.

А.СКИПАЛЬСКИЙ отметил, что в Министерстве внутренних дел Украины “все сложнее”. По его словам, “там идет жесткое давление по примеру поведения российских внутренних войск, российской милиции”. Он считает странным и непонятным поведение нынешней власти, спецслужб, которые допускают, в частности, главу Русской православной церкви КИРИЛЛА на предприятие "Южмаш”. “Для чего это ему? Не понятно”, - отметил А.СКИПАЛЬСКИЙ.

Эксперты: в МВД - давление по примеру российского, а в СБУ - тихий саботаж отметил, что сегодня Анатолий МОГИЛЕВ, занимая политический пост, “не является политиком”. “Это функционер, который будет просто выполнять приказы, не подвергая их анализа с точки зрения политических последствий и ответственности”. При этом он добавил: “У него нет ни политического прошлого, ни политического будущего”. По словам В.ЧУМАКА, А.МОГИЛЕВ будет вводить жесткие методы по уничтожению оппозиции, не боясь того, что оппозиция будет действовать адекватно в случае победы.

В.ЧУМАК в отношении В.ХОРОШКОВСКОГО отметил, что на должность главы СБУ должен был бы быть назначен специалист. “На должность главы СБУ должен был быть назначен спец или хотя бы политик, который все время работал в сфере контроля над силовыми структурами”, - сказал В.ЧУМАК и добавил: “Данное назначение является абсолютным конфликтом интересов!”. Эксперт отметил, что “бизнесмен, медиамагнат” В.ХОРОШКОВСКИЙ является определенной угрозой для команды В.ЯНУКОВИЧА в будущем. “В одни руки он забирает рычаги влияния на многие сферы влияния в государстве, и я бы на месте ЯНУКОВИЧА очень бы этого боялся, потому что сегодня совпадение интересов, но в будущем могут возникнуть проблемы, поскольку у ХОРОШКОВСКОГО и у команды ЯНУКОВИЧА - разные бизнесовые интересы и они, в сущности, являются конкурентами”, - считает В.ЧУМАК. По его словам, “если эти конкурентные проблемы перейдут в противостояние”, то тогда будет возможность применения компромата В.ХОРОШКОВСКИМ по отношению к своим бывшим партнерам, который им был получен на должности главы СБУ.