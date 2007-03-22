О чем Ющенко говорил с Тимошенко
14:40, 22 марта 2007Политика
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Что изменилось за три дня...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время сегодняшней встречи с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО обсудил состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время политических консультаций, которые состоялись 19 марта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, стороны также обсудили политическую ситуацию в стране и пути преодоления парламентского кризиса.
По результатам консультаций, которые состоялись в понедельник, 19 марта, между Президентом, премьер-министром, председателем Верховной Рады и руководителями парламентских фракций, была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для решения актуальных вопросов и формирования конституционной комиссии, напомнила пресс-служба.
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