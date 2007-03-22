О чем Ющенко говорил с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время сегодняшней встречи с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО обсудил состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время политических консультаций, которые состоялись 19 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, стороны также обсудили политическую ситуацию в стране и пути преодоления парламентского кризиса.

По результатам консультаций, которые состоялись в понедельник, 19 марта, между Президентом, премьер-министром, председателем Верховной Рады и руководителями парламентских фракций, была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для решения актуальных вопросов и формирования конституционной комиссии, напомнила пресс-служба.