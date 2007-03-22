Жизни Тимошенко угрожает опасность?

Служба безопасности Украины проверяет информацию об угрозах жизни лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил первый заместитель председателя СБУ, который временно исполняет обязанности руководителя ведомства, Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Есть информация об угрозах, возможных. Эта информация тщательным образом проверяется», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, добавив при этом, что полученная СБУ информация сейчас находится в стадии проверки с привлечением в том числе «международных партнеров». При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, СБУ осуществляет мероприятия по охране лиц на протяжении двух лет после их освобождения от высоких государственных должностей.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил: “То, что предусмотрено законодательством, будет сделано».

В связи с этим он привел пример, что в феврале этого года СБУ получила информацию об угрозах жизни и здоровью одного из руководителей облгосадминистрации. Благодаря принятым мерам СБУ было задержано лицо, у которого изъята взрывчатка.