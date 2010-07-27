Янукович подписал закон о судоустройстве
Будет еще Высший специализированный суд
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», принятый парламентом 7 июля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон определяет правовые принципы организации судебной власти и осуществления правосудия в Украине.
Кроме того, законом предусмотрено создание Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который будет действовать как суд кассационной инстанции. Таким образом ликвидируется институт двойной кассации и обеспечивается единый подход к рассмотрению дел в кассационном порядке.
Закон также вводит прозрачную процедуру назначения судьи на должность впервые. Он предусматривает совершенствование и оптимизацию процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
Законом о судоустройстве устанавливается порядок, в соответствии с которым каждый суд общей юрисдикции является отдельным распорядителем бюджетных средств, что сделает невозможным вмешательство в его деятельность при выделении бюджетных средств и их использовании.