Янукович подписал закон о судоустройстве

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», принятый парламентом 7 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон определяет правовые принципы организации судебной власти и осуществления правосудия в Украине.

Кроме того, законом предусмотрено создание Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который будет действовать как суд кассационной инстанции. Таким образом ликвидируется институт двойной кассации и обеспечивается единый подход к рассмотрению дел в кассационном порядке.

Закон также вводит прозрачную процедуру назначения судьи на должность впервые. Он предусматривает совершенствование и оптимизацию процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Законом о судоустройстве устанавливается порядок, в соответствии с которым каждый суд общей юрисдикции является отдельным распорядителем бюджетных средств, что сделает невозможным вмешательство в его деятельность при выделении бюджетных средств и их использовании.