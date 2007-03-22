Завтра Луценко будет испытывать судьбу в Житомире

Лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО завтра, 23 марта, планирует посетить Житомир.

Об этом УНИАН сообщили в Житомирской областной организации "Антикриминального выбора" и областной организации политической партии "Вперед, Украина!", которіе являются организаторами приезда Ю.ЛУЦЕНКО в Житомир.

В Житомире уже появились листовки, где жителей города приглашают завтра в 16.00 прийти на площадь Королева на митинг при участии Ю.ЛУЦЕНКО. На упомянутой площади возле кинотеатра "Жовтень" уже смонтирована сцена с символикой "Народной самообороны".