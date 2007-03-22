Чорновил боится только тайфуна с Карибского моря

Антикризисная коалиция намерена завтра вынести на рассмотрение парламента вопрос об изменении названия коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

«Этот процесс согласован на собрании коалиции и завтра будем принимать это решение», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он отметил, что вопрос о переименовании коалиции возник в связи с тем, что представители оппозиции делают упреки относительно того, что название коалиции не соответствует ситуации в стране. «Нас упрекают, что мы говорим, что кризиса нет, а называемся антикризисной коалицией», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он также отметил, что в Украине уже миновал процесс значительных осложнений и если не «будет форс-мажора, например, какой-то тайфун повернет с Карибского моря в Украину, то ничего страшного не произойдет.

Т.ЧОРНОВИЛ также заверил, что новое название коалиции будет адекватным, поскольку сейчас идет процесс объединения политических сил в парламенте не зависимо от того, входят они в коалицию или находятся в оппозиции. «К нам присоединяются отдельные депутатские группы, и по нашим данным этот процесс будет продолжаться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в секретариате Верховной Рады зарегистрированы три проекта постановлений о переименовании антикризисной коалиции. Инициаторами этих документов выступили первый заместитель председателя парламента Адам МАРТЫНЮК, лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО и лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ.

Среди предложений - переименование антикризисной коалиции в коалицию национального единства, а также в коалицию национального единения.