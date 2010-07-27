В БЮТ считают, что идея главного таможенника - крайне опасна

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ(фракция БЮТ) считает целесообразным создание в Государственной таможенной службе специального следственного управления для борьбы с контрабандой.

Такое мнение Д.ВЕТВИЦКИЙ высказал в комментарии УНИАН, оценивая инициативу председателя Гостаможслужбы Украины Игоря КАЛЕТНИКАоб отмене уголовной ответственности за контрабанду .

«Ввиду отсутствия у таможенных органов праваосуществлять оперативно-розыскную деятельность , необходимо создать следственное управление в Государственной таможенной службе, и именно такие изменения необходимо вносить в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы, чтобы таким образом выйти на качественно новый уровень раскрытия, расследования и предупреждения контрабанды, а не отменять уголовную ответственность за контрабанду», – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По его словам, отмена уголовной ответственности приведёт к увеличению объёма «серого импорта», что, в свою очередь, негативно отразится на экономическом состоянии отечественных предприятий, производящих аналогичную продукцию, а также приведёт к уменьшению таможенных поступлений в государственный бюджет. «Отмена уголовной ответственности за контрабанду – это крайне опасная идея, направленная на обеспечение интересов коммерсантов-контрабандистов и опустошение бюджета. Такого не существует нигде в мире. Возьмите опыт России, США или любой европейской страны, и вы увидите, что там контрабанда – одно из самых тяжких преступлений. Ноу-хау здесь не нужно – нужно просто работать», – уверен депутат.

Д.ВЕТВИЦКИЙ считает неэффективными административные механизмы наказания за незаконный ввоз товаров на территорию страны. «В действительности контрабандисты не боятся никаких административных санкций. Как только дело доходит до оплаты штрафа – они банкротят свои предприятия, и в результате государство не может взыскать даже мелкие штрафы. Получается, что с отменой возбуждения уголовных дел в этой сфере устраняется последнее препятствие для нечестных дельцов», – пояснил он.

Депутат подчеркнул, что уменьшение поступлений в государственный бюджет сужает возможности для повышения социальных выплат. «Украина находится на предпоследнем месте по уровню минимальной заработной платыв Европе », – добавил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины выступила с инициативой внесения изменений в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы Украины относительно отмены уголовной ответственности за контрабанду, сохранив её в силе за перемещение сильнодействующих наркотиков, оружия, культурно-исторических ценностей и стратегического сырья.

Справка УНИАН. Действующий Уголовный кодекс Украины(статья 201) предусматривает уголовную ответственность за контрабанду (перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля) в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет с конфискацией предметов контрабанды и от пяти до двенадцати лет с конфискацией предметов контрабанды и имущества в случае, если эти действия совершены по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьёй.