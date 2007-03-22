Ющенко собрался ”открыто и честно расставить все точки над ”і”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что план совместных действий Украины и России на 2007-2008 годы готов к подписанию.

Об этом он сказал в интервью агентству РИА “Новости”, текст которого размещен на официальном сайте Президента Украины.

“Сегодня мы уже находимся в той фазе, когда документы готовы к подписанию. С 17 пунктов плана совместных действий на 2007-2008 годы каждый пункт начинается с даты, месяца и формата решения и по самым сложным и несложным вопросам”, - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив о договоренности со своим российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ составить соответствующий план действий в декабре прошлого года.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в плане среди прочего определены вопросы демаркации государственной границы, делимитации границы в Азовском, Черном морях, Керченском проливе. Второй блок вопросов – проблема временного пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе и тому подобное.“Эти вопросы существуют, однажды нужно открыто и честно расставить все точки над «і». Этот документ даст ясный временной формат решения проблем”, - отметил Президент.

Также, по его словам, обсуждены и отношения в сфере энергетики, авиации, транспорта, пунктов пропуска, режима общей границы, реадмиссии, процедуры получения упрощенного гражданства, некоторые вопросы визового режима и социального гуманитарного блока. “Иначе говоря, наш договор – это 17 пунктов прямого действия”, - добавил В.ЮЩЕНКО.

На вопрос, когда именно будет подписан этот план, Президент ответил: “На днях” и согласился с определением, что Украина и Россия находятся “на кануне прорыва” в своих двусторонних отношениях.

Справка УНИАН. Данное интервью было записано в Киеве в канун запланированного на 21 марта визита В.ЮЩЕНКО в Российскую Федерацию. Однако 20 марта пресс-служба Президента Украины сообщила, что В.ЮЩЕНКО обратился к Президенту РФ В.ПУТИНУ с предложением перенести планируемый визит учитывая трагические события в Кемеровской области и Краснодарском крае РФ.

19 марта на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области России в результате взрыва метана погибло 105 человек, а ночью 20 марта в станице Камышеватская Краснодарского края РФ в результате пожара в доме для престарелых погибло 62 человека.

Президент РФ подписал указ, согласно которому 21 марта было объявлено в России днем траура по жертвам трагедий.