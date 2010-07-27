Через месяц наказать фигурантов "кассетного скандала" будет невозможно

В сентябре истекает срок привлечения к уголовной ответственности фигурантов «кассетного скандала», заявил бывший сотрудник управления государственной охраны Николай Мельниченко.

«Очень обидно, что в сентябре месяце истечет срок привлечения к уголовной ответственности тех людей, которые совершили преступления и которые являются фигурантами записи», — сказал Мельниченко в ходе видеоконференции, опубликованной на портале INTV.UA 26 июля.

По его словам, таким образом фигуранты «кассетного скандала» возможно не будут привлечены к ответственности. При этом он высказал сожаление, что руководители Украины при президенте Викторе Ющенко официально не обратились в США для проведения экспертизы записей.

Отвечая на вопрос, были ли записи нынешнего президента Украины Виктор Януковича на пленках, Мельниченко отметил: «Да. Виктор Янукович есть на моих записях». При этом он подчеркнул, что Янукович не имеет непосредственного отношения «к тем преступлениям».

По словам Мельниченко, его регулярно вызывают в Генеральную прокуратуру, где он проходит свидетелем в деле об убийстве Георгия Гонгадзе. Он также подчеркнул, что «было бы не плохо, чтобы это дело было выслано в суд».

Накануне генеральный прокурор Украины Александр Медведько заявил, что в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе есть только один обвиняемый — экс-начальник Департамента наружного наблюдения Алексей Пукач.

Напомним, что длительное время Пукач находился в розыске, в июле 2009 года был задержан в Житомирской области совместными усилиями Генпрокуратуры и СБУ. С 23 июля по решению суда Пукач находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийству журналиста.

В 2008 году трое бывших сотрудников департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины — полковники Валерий Костенко и Николай Протасов, майор Александр Попович — были признаны виновными в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе, исчезнувшего в Киеве 16 сентября 2000 года, и приговорены к 12 (В.Костенко и А.Попович) и 13 годам (Н.Протасов) лишения свободы.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Напомним, что в ноябре 2000 года лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал ряд аудиозаписей, содержание которых якобы свидетельствовало о ряде громких преступлений, к совершению которых были причастны президент Украины Леонид Кучма и другие представители украинской власти.

Одним из таких преступлений было убийство журналиста Григория Гонгадзе, также пленки якобы запечатлели давление на других политиков и журналистов страны. В результате в стране разразился так называемый «кассетный» скандал. Данные аудиозаписи Морозу предоставил Николай Мельниченко, который после скандала получил политическое убежище на территории США, куда вскоре и выехал. По его словам, общая продолжительность сделанных им записей составляет 300 ч. Роль аудиомонтажа в сделанных записях оценивается экспертами неоднозначно.

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