Минобороны не ведет переговоры с США о размещении в Украине систем ПРО

Министерство обороны Украины не вело, не ведет и не планирует вести переговоры с США о возможном размещении американских систем противоракетной обороны на территории Украины.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Леонид ПОЛЯКОВ, выступая в ВР с информацией о ситуации вокруг размещения систем ПРО.

Л.ПОЛЯКОВ рассказал, что на сегодня в мире существует две системы ПРО. Одна – досталась России в наследство от Советского Союза, в том числе два элемента системы находятся на территории Украины – на Закарпатье и в Крыму. Вторая система находится в США.

В 2001 году США дополнительно разместила соответствующие системы на Аляске, сейчас идет речь о дополнительном размещении элементов ПРО на территории Польши и Чехии.

По словам Л.ПОЛЯКОВА, американцы объясняют это тем, что сегодня более 20 государств мира владеют баллистическими ракетами, которые являются потенциальными носителями ядерного оружия. Особенно американцев беспокоит наличие таких ракет в некоторых странах Азии. Он также отметил, что в свое время Россия предлагала свои услуги по ПРО США и НАТО.

Говоря о возможных угрозах для Украины от размещения систем ПРО на территории Чехии и Польши Л.ПОЛЯКОВ отметил, что, по мнению Минобороны, ни для Украины, ни для России никакой угрозы нет. В то же время он отметил, что защиты от этих комплексов для Украины также не будет.

Он также сообщил, что американцы заверяют украинскую сторону, что в случае применения систем ПРО, размещенных на территориях Польши и Чехии, попадание обломков ракет на территорию Украины является минимальным. Однако Минобороны считает, что эту информацию еще необходимо дополнительно изучать. Он предложил оставить окончательное решение по этому вопросу Совету национальной безопасности и обороны и руководству государства.

Как сообщал УНИАН, США планируют разместить элементы системы ПРО на территории Чехии и в Польше. Стоимость строительства европейской части системы противоракетной обороны на протяжении ближайших пяти лет оценивается в 1,6 млрд. В дальнейшем эта система может быть расширена за счет включения в нее элементов базирования на море, а также размещение в космосе элементов слежения.

США создают систему ПРО для защиты от предполагаемого ракетного нападения со стороны государств так называемой "оси зла". К этим государствам Вашингтон относит, в частности, Северную Корею и Иран.

Премьер-министры Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ и Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК уже подтвердили готовность разместить на своей территории элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США.

В то же время, против таких планов Америки выступает Россия.