Рада хочет расследовать отравление Ющенко

Верховная Рада Украины сегодня заслушает информацию Министерства обороны и Министерства иностранных дел о ситуации вокруг размещения в Европе систем ПРО.

Как передает корреспондент УНИАН, данный вопрос внесен в повестку дня на четверг.

В частности, от Министерства обороны Украины соответствующую информацию народным депутатам будет представлять первый заместитель министра Леонид ПОЛЯКОВ, а от МИД – заместитель министра Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Кроме того, ВР должна рассмотреть повторно вопрос о назначении членов Высшего совета юстиции.

В повестку дня на сегодня также внесен вопрос об избрании председателя комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

ВР также намерена образовать временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и выяснения причин и выявления лиц, виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачи материалов в суд.

Кроме того, в повестку дня внесен вопрос об образовании совместной парламентско-правительственной комиссии по интеграции Украины в ЕС.