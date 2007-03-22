Яценюк для Запада лучше, чем упрямый Тарасюк?

Александр Рар, известный политолог из Немецкого Общества Внешней политики, в интервью Би-Би-Си комментируя назначение Арсения Яценюка на должность главы МИД, сказал, что Президент Ющенко пытается создать молодую команду политиков, не испорченных старым советским опытом. Однако, отметил Рар, на этом фронте Президент пока проигрывает Юлии Тимошенко.

“Мне кажется, что многие на Западе откровенного надеялись, что новым министром не станет кто-то наподобие Тарасюка с репутацией негибкого и антироссийского политика, - отметил политолог. - Потому приход человека, который является гибче и может способствовать не только развитию дипломатических, но и экономических, бизнесовых отношений между странами, а Яценюк хорошо знает экономику, будет считаться очевидным плюсом”.

Яценюк был вторым в списке кандидатов после Огрызко, напомнил Рар, и когда президент Ющенко осознал, что он не может дальше настаивать на кандидатуре Огрызко, он решил предложить альтернативу из круга приближенных к нему людей. При таких обстоятельствах неизменной остается внешнеполитическая линия Украины, которая очень важна для президента. “Речь идет о евроатлантической интеграции, сотрудничестве Украины с ЕС и НАТО, которое в будущем может привести Украину к полному членству в этих организациях”.

Украинская дипломатия, по мнению Рара, слишком идеологизирована и нуждается в свежей крови.

Тарасюк, напомнил политолог, раздражал много западных партнеров своим очень упрямым подходом к внешнеполитическим целям, своими очень категорическими требованиями, в частности, включить Украину в НАТО, и многим западным политикам и дипломатам было тяжело достигать с Борисом Тарасюком компромисса.