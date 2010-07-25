Янукович наградил Медведько орденом Ярослава Мудрого
10:38, 25 июля 2010Политика
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За добросоветный труд V степени
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Текст соответствующего указа от 25 июля размещен на официальном сайте главы государства.
Как говорится в документе, А.МЕДВЕДЬКО награжден “за весомый личный вклад в развитие правового государства, укрепление законности и правопорядка, многолетний добросовестный труд”.
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