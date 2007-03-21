Янукович признал за собой долг

Правительство будет работать для каждого человека, независимо от его политических симпатий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня во время расширенного заседания правительства, посвященного подведению итогов социально-экономического развития Украины в 2006 году.

«Я сделаю все, чтобы правительство, которое я возглавляю, выполнило все обязательства, взятые перед гражданами нашего государства. Подчеркиваю - коалиционное правительство работает и будет работать для всех граждан, для всего сообщества, для всех регионов и для каждого человека, независимо от того, за какую политическую силу он голосовал», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также признал свой долг «перед теми тысячами специалистов, профессионалов высокого уровня, которые по всей стране были незаконно уволены с работы во время политических чисток в 2005 году».

«Я никогда не забуду этого, и всегда буду честно и упорно работать для всего народа Украины», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и поблагодарил своих сторонников, которые поддерживали его и правительственную коалицию в трудные времена.