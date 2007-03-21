Верховная Рада освободила Макуху с должности министра экономики

11:28, 21 марта 2007
Политика
583 0

Чиновника "перешли" на другую работу

МакухаВерховная Рада освободила Владимира МАКУХУ от должности министра экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовал 251 народный депутат из 281, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сказал на заседании ВР премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, он внес представление об увольнении В.МАКУХИ в связи с его переходом на другую работу.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter