Верховная Рада освободила Макуху с должности министра экономики

Верховная Рада освободила Владимира МАКУХУ от должности министра экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовал 251 народный депутат из 281, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сказал на заседании ВР премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, он внес представление об увольнении В.МАКУХИ в связи с его переходом на другую работу.