Верховная Рада освободила Макуху с должности министра экономики
11:28, 21 марта 2007Политика
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Чиновника "перешли" на другую работу
Верховная Рада освободила Владимира МАКУХУ от должности министра экономики Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовал 251 народный депутат из 281, зарегистрированного в сессионном зале.
Как сказал на заседании ВР премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, он внес представление об увольнении В.МАКУХИ в связи с его переходом на другую работу.
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