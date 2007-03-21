Яценюк и Кинах прошли через профильный комитет
Об этом сообщил председатель комитета
Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рассмотрел кадровые предложения Президента и правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил председатель комитета Виктор ТИХОНОВ.
По его словам, сегодня на заседании комитета рассматривались кадровые предложения Кабинета министров Украины и Президента Украины. Он отметил, что «меньше всего вопросов было к Арсению ЯЦЕНЮКУ и больше всего - к Анатолию КИНАХУ».
По словам В.ТИХОНОВА, А.ЯЦЕНЮК заверил народных депутатов, что сможет исполнять обязанности министра иностранных дел и у него «есть для этого желание».
Как сообщал УНИАН, вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел.
Кабмин предлагает освободить от должности министра экономики Владимира МАКУХУ и назначить на должность министра экономики А.КИНАХА.