Визит Ющенко в Москву отменил Путин?

Визит Виктора Ющенко в Россию, запланированный на 21-22 марта, не состоится. Вчера это официально подтвердила пресс-служба президента Украины. Согласно официальному сообщению, господин Ющенко сам предложил перенести визит "в связи с трагедией в Кузбассе". На самом деле поездка сорвалась по инициативе российской стороны. Об єтом пишет "Коммерсант-Украина" , ссілаясь на свои источники в российском правительстве. Таким образом Кремль решил выразить свое возмущение по поводу прозападной позиции украинского президента. Кроме того, Москва не хочет видеть Владимира Огрызко во главе украинского МИДа. Этот каприз Кремля Виктор Ющенко уже выполнил, но по-своему – он внес на утверждение Верховной рады кандидатуру Арсения Яценюка.

Инициатива проведения рабочего визита Виктора Ющенко в Россию исходила от украинской стороны. Переговоры велись на протяжении месяца, при этом, по информации Ъ, Виктор Ющенко хотел, чтобы его пребывание в российской столице было максимально насыщено встречами на самом высоком уровне. Помимо переговоров с Владимиром Путиным, глава государства выразил пожелание встретиться с премьером Михаилом Фрадковым и со спикерами верхней и нижней палат российского парламента Сергеем Мироновым и Борисом Грызловым. Кроме того, украинская сторона настаивала, чтобы Виктор Ющенко пообщался с главными редакторами ведущих российских СМИ, выступил в МГУ и посетил Соловецкий монастырь. Часть требований Киева в Кремле отвергли. Программа визита несколько раз корректировалась, его планировалось сделать то однодневным, то двухдневным. Но дата приезда господина Ющенко в Москву и его встречи с господином Путиным – 21 марта – была утверждена точно, пишет "Коммерсант-Украина".

По информации Ъ, до вечера понедельника в Секретариате Президента Украины не сомневались, что визит состоится. Однако около семи часов вечера в Киев из Москвы по дипломатическим каналам поступило предложение отложить намеченный визит. Это предложение стало для Киева не просто неожиданным, оно вызвало шок. Виктор Ющенко срочно вызвал посла РФ Виктора Черномырдина. Достоверных сведений о ходе беседы и ее продолжительности Ъ получить не удалось. Известно лишь, что разговор президента с российским послом состоялся поздно вечером, поскольку до 20.00 Виктор Ющенко был занят.

Господину Ющенко не удалось убедить господина Черномырдина в том, что визит должен состояться. Вчера вечером пресс-служба президента официально подтвердила, что визит переносится: "В связи с трагедией на шахте в Кузбассе Виктор Ющенко предложил Владимиру Путину отложить их встречу в Москве на апрель". О том, что на самом деле визит был сорван по инициативе российской стороны и о реальных причинах срыва в сообщении не было ни слова.

Ссылаясь на данные источника в Кремле, "Коммерсант-Украина" пишет, что настояшими причинами переноса визита стали:

- заявление Виктора Ющенко о поддержке планов США по размещению элементов системы ПРО в Чехии и Польше, против чего активно выступает Россия. "Когда мы попросили Виктора Андреевича внести ясность на сей счет, в ответ получили заверения типа `Вы же знаете, как я вас уважаю!", сказал источник.

- непунктуальность Президента Украины. По словам того же источника Ъ в российском руководстве, несколько дней назад Виктор Ющенко попросил организовать ему телефонный разговор с президентом России. "В Кремле согласились, договорились по времени, а за полчаса до разговора позвонили из администрации господина Ющенко и сказали, что Виктор Андреевич, к сожалению, занят и не сможет переговорить с Владимиром Владимировичем",– посетовал собеседник Ъ. Вероятно, этот разговор совпал с одной из политических консультаций с участием президента.

- а также отношение росийской стороны к кандидатуре Ющенко на должность главы украинского МИД Владимиру Огрызко. "В ходе одной из рабочих консультаций господин Огрызко демонстративно требовал предоставить ему переводчика с русского на украинский, хотя русским владеет в совершенстве",– припомнил источник Ъ в российском МИДе.