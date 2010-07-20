Азаров уволил чиновника, считая, что ему 60

Премьер-министр Украины Николай Азаров на расширенном заседании секретариата Национального союза журналистов Украины в Киеве выразил удивление, что Виктору Набруско, который недавно был освобожден от должности президента Национальной радиокомпании Украины, немним более пятидесяти лет.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании остро обсуждался вопрос отношений власти и СМИ, в том числе относительно кадровой политики. В своем выступлении председатель НСЖУ Игорь ЛУБЧЕНКО коснулся, в частности, темы освобождения В.НАБРУСКО. Он отметил, что “ни открытое письмо Героев Украины, выдающихся деятелей культуры и искусства в адрес президента государства, ни многочисленные обращения трудового коллектива радиокомпании к высшим институциям власти не были приняты во внимание”. “Под формальным поводом окончания контракта, хотя всем известно, что согласно трудовому законодательству контракт, который дважды заключался, становится бессрочным, – отметил И.ЛУБЧЕНКО, – Виктор Набруско – человек с почти тридцатилетним стажем работы на Украинском радио, из которых десять лет успешно возглавлял огромный коллектив в непростых экономических, общественно-политических условиях, человек с колоссальным опытом и знаниями оказался фактически на улице в свои неполные 52 года”. “Разве такие люди не нужны сегодня государству? – риторически спросил И.ЛУБЧЕНКО.

В своем выступлении Н.АЗАРОВ выразил готовность вместе с НСЖУ отстаивать демократические ценности, свободу слова. Премьер с удивлением обнаружил, что В.НАБРУСКО еще нет шестидесяти. “Меня информировали, что Виктору Ивановичу за шестьдесят”, – признался он и пообещал решить эту проблему.