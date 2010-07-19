Донецкий губернатор не против двойного гражданства
22:53, 19 июля 2010Политика
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По мере развития общества и демократизации
Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК не возражает против введения в Украине института двойного гражданства.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом губернатор сказал сегодня на пресс-конференции.
«Надо выстроить законодательную базу. Я принципиально не возражаю и понимаю, что по мере развития общества и его демократизации… общество будет меняться, и тогда двойное гражданство – это совершенно правильный путь. Я за это, но только лишь законным цивилизованным путем», - подчеркнул А.БЛИЗНЮК.
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