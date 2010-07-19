Назначен прокурор Ровенской области

Прокурором Ровенской области назначен 55-летний Василий ПРИСЯЖНЮК, который с мая 2007 года возглавлял прокуратуру Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской облпрокуратуры.

«Исполнять обязанности прокурора Одесской области назначен первый заместитель прокурора Михаил ЧЕРНЫЙ», – отметили в прес-службе.

Однако, по сведениям источников в правоохранительных органах, в ближайшее время в главный кабинет Одесской облпрокуратуры вернется 52-летний Михаил ГАВРИЛЮК. Он уже занимал эту должность с января 2004 по февраль 2005 года, а ныне руководит Главным управлением по вопросам оборонной политики и деятельности правоохранительных органов Администрации Президента.

Как отмечает «Украинская правда», М.ГАВРИЛЮК – «член команды» экс-генерального прокурора Геннадия ВАСИЛЬЕВА.

Как сообщал УНИАН, бывший прокурор Ровенской области Анатолий ПРИШКО был назначен руководителем прокуратуры Львовской области.