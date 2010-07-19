В БЮТ увидели крах мифа о сильных менеджерах и реформаторах

В Блоке Юлии Тимошенко критикуют власть за неспособность организовать должным образом вступительную кампанию в высшие учебные заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат, министр культуры оппозиционного правительства Игорь ГРЫНИВ.

“Правительство ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА оказалось неспособным в решении самых простых задач. Показательной является нынешняя вступительная кампания в высшие учебные заведения. В жару +40 абитуриенты стоят по 3-4 дня в очередях под приемными комиссиями, чтобы подать документы”, - сказал народный депутат.

По словам И.ГРЫНИВА, таким образом Министерство образования во главе с Дмитрием ТАБАЧНИКОМ показало всю свою бездарность и неспособность решать даже самые простые проблемы. “Миф об эффективных менеджерах и сильных реформаторах в нынешнем правительстве разрушили сами псевдореформаторы», - добавил И.ГРЫНИВ.