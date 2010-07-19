Экс-министр юстиции думает, что коалиция подложила свинью Януковичу

Отмена политической реформы 2004 года может привести к ограничению общего срока каденций нынешнего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом заявил президент Института правовой политики, экс-министр юстиции Николай ОНИЩУК, сообщили УНИАН в пресс-службе института.

«Народные депутаты парламентской коалиции, подписавшие конституционное представление и обратившиеся в Конституционный Суд Украины относительно признания неконституционным закона № 2222, заложили мину под общий срок полномочий нынешнего Президента Украины», - считает Н.ОНИЩУК.

По его словам, в случае принятия решения КС о признания неконституционности Закона Украины № 2222 от 08 декабря 2004 года в Украине может возникнуть конституционный коллапс. «Поскольку с момента объявления решения КС о неконституционности закона № 2222, Верховная Рада Украины потеряет ряд полномочий, определенных Конституцией Украины, которые были получены ею (ВР) в соответствии с этим законом», - отметил экс-министр. В частности, сказал он, речь идет о праве формировать правительство.

«Подобная вещь может случиться с полномочиями действующего Президента Украины. Поскольку он не сможет получить, и соответственно, и осуществлять те полномочия, которые на момент его избрания Президентом Украины по действующей Конституции, у него отсутствуют. Другими словами, мандат от народа на осуществление которых им не был получен», - отметил Н.ОНИЩУК.

«Это означает, что неминуемым является проведение внеочередных парламентских и президентских выборов с целью приобретения Верховной Радой и Президентом Украины полномочий по Конституции 1996 года. В свою очередь, это ограничит общий срок возможных каденций нынешнего Президента», - объяснил Н.ОНИЩУК.

В частности, часть 3 ст. 103 Конституции Украины указывает, что «одно и то же лицо не может быть Президентом Украины больше, чем два срока подряд».