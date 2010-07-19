Гриценко: Янукович потерял доверие среди военных

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО подверг жесткой критике деятельность Президента Украины – Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в области национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении А.ГРИЦЕНКО.

«ЯНУКОВИЧ всё же подписал закон об изменениях в бюджет-2010. Это значит, что и без того мизерный бюджет армии сокращен на 2,135 млрд. гривен», - констатировал депутат.

По его мнению, «это значит, что военных в очередной раз обманули». «И сделал это ни кто иной, а их Верховный главнокомандующий. Я убежден, что решением о сокращении оборонного бюджета, одним росчерком пера ЯНУКОВИЧ серьезно подорвал доверие к себе среди военных», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он напомнил, что в начале июня В.ЯНУКОВИЧ издал свой первый указ по военным вопросам, которым поручил с 1 июля организовать бесплатное питание всех военнослужащих контрактной службы, обеспечить полную компенсацию бесквартирным военным расходов на найм жилья, до конца года построить для армии 2000 новых квартир, с 1 октября повысить должностные оклады всем офицерам. “Указ доведен до офицерского состава”, - отметил народный депутат.

Также, заметил А.ГРИЦЕНКО, 4 июля в Севастополе В.ЯНУКОВИЧ объявил свое решение в два раза увеличить денежное обеспечение офицерам Военно-Морских сил ВСУ и военным летчикам.

“Неделю тому назад ЯНУКОВИЧ проводит экстренное заседание СНБО, где ситуация в армии им оценивается как чрезвычайная, критическая, недопустимая, и ставятся задачи по кардинальному увеличению военного бюджета. Указ по этому поводу еще не издан, но благодаря СМИ информация до армии дошла. И последнее – об этом уже призабыли – кто-то в своей официальной предвыборной программе обещал “контрактная армия с 2011 года”...”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он заявил: «Указ ЯНУКОВИЧА не выполнен – над ним все еще рассуждают в правительстве и готовят проекты решений Кабмина, на которых пока стоит одинаковая виза Минфина, – “средств нет”. А после подписанного ЯНУКОВИЧЕМ секвестра – и не будет”.

Поэтому депутат констатирует, что “с 1 июля никто контрактников бесплатно не кормит, как обещали, и когда начнут – неизвестно; затраты на поднаем жилья никто не компенсирует, и когда Кабмин примет соответствующее постановление – неизвестно”.

“С обещанными 2000 квартир сложнее: если в нынешнем бюджете предусматривалось 56 млн. грн., так после секвестра в общем фонде на “жилье военным” осталось – нуль гривен нуль копеек. С повышением на 55% должностных окладов офицерам – еще сложнее, потому что придется увеличивать бюджет не только Минобороны, но и Пенсионного фонда (закон требует перечисления пенсий)”, - считает А.ГРИЦЕНКО.

По его данным, общая потребность в дополнительных бюджетных средствах на реализацию обещанного для Минобороны и Вооруженных сил В.ЯНУКОВИЧЕМ в 2010 году оценивается в 9-10 млрд. грн.

“И вот при таких условиях решениям ЯНУКОВИЧА бюджет не увеличен, а уменьшен – на 2,135 млрд. гривен! А кроме того – не все об этом знают: своим указом от 3 июня В.ЯНУКОВИЧ изъял из Государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2011 года требование “обеспечить ежегодное финансирование армии в размере не меньше 2% ВВП”. Получается, одной рукой Верховный главнокомандующий подписывает решение о развитии армии, другой – о ее разрушении?!”, - спрашивает А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Президент В.ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год».

Законом запланировано сократить расходы государственного бюджета по сравнению с принятым 27 апреля 2010 года государственным бюджетом Украины почти на 18,35 млрд. грн. В частности, речь идет о сокращении на 2 млрд. грн. расходов специального фонда Министерства обороны и 135 млн. грн. финансирования ведомства по общему фонду.