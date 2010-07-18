Ющенко на Говерле: я принципиально должен быть здесь

Экс-президент Украины, лидер партии “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что для него восхождение на Говерлу является мощной физической и психологической мотивацией.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской областной организации «Нашей Украины», активисты которой 17 июля осуществили восхождение на высшую точку украинских Карпат – Говерлу (2061 м).

Перед восхождением на Говерлу состоялось вече, на котором выступил В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что те, кто осуществляют восхождение на Говерлу, являются «не туристами, а патриотами, которые с уважением относятся к одному из самых больших национальных праздников нашей страны».

По его мнению, «Декларация (о государственном суверенитете - УНИАН) стала важным и необходимым шагом для провозглашения государственной независимости Украины в 1991 году».

Как напомнил В.ЮЩЕНКО, 20 лет назад зародилась традиция отмечать на самой высокой точке Украины провозглашение суверенитета Украинского государства. «Двадцать раз мы поднимаемся в это время на Говерлу и посвящаем это восхождение нашему государству, нашей нации», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО также напомнил, что пять лет назад он пережил такое состояние, что думал, «на Говерлу уже никогда не поднимусь», «но после этого уже четыре раза поднимался, и это для меня мощная физическая и психологическая мотивация. Поэтому я принципиально в дни празднования провозглашения Декларации о государственном суверенитете должен быть здесь».

Он также выразил убеждение в необратимости процессов развития Украинского независимого государства, несмотря на какие-либо трудности, с которыми сегодня сталкивается страна. «У кого-то опущены руки, потому что, казалось бы, все должно, по воле Божьей, подаваться украинцам на блюде, – заметил В.ЮЩЕНКО. - А кто-то в сложных муках воспринимает украинский язык, культуру, память, традиции. Кто-то очень тяжело идет от населения к нации, потому что не привык отвечать за то, кого избирает».

Лидер «Нашей Украины» осуществил восхождение на Говерлу вместе с активистами партии Иваном ВАСЮНИКОМ, Евгением ГИРНЫКОМ, Николаем ОНИЩУКОМ, Владимиром ВЯЗИВСКИМ, Зиновием ШКУТЯКОМ и другими.

К акции присоединились активисты Общественной инициативы «Обновление страны» во главе с лидером Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО.

В этом году участники восхождения убирали мусор, который оставляют на склонах Говерлы туристы.