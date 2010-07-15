Литвин не знает, что это такое - сидеть на пляже
Спикер рассказал о планах на отпуск
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН часть своего отпуска проведет в Крыму, а часть - у родственников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.
В.ЛИТВИН напомнил, что завтра в ВР состоится торжественное заседание парламента по случаю 20-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете.
«После этого я планирую поехать в Крым. Там уже собрались волейбольная и футбольная команды», - сказал он.
Председатель ВР отметил, что любит активный отдых. «Я не сижу на пляже, я не знаю, что это такое», - сказал он.
Другую часть отпуска, по словам председателя ВР, он проведет у своих родителей, а также у близких и родных своей жены.
В.ЛИТВИН отметил, что для него общение с близкими является важным моментом, поскольку очень часто действует принцип посещения родственников – «сначала некогда, потом - некуда».
Кроме того, отметил В.ЛИТВИН, часть отпуска он посвятит общению с детьми.