Литвин не знает, что это такое - сидеть на пляже

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН часть своего отпуска проведет в Крыму, а часть - у родственников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

В.ЛИТВИН напомнил, что завтра в ВР состоится торжественное заседание парламента по случаю 20-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете.

«После этого я планирую поехать в Крым. Там уже собрались волейбольная и футбольная команды», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что любит активный отдых. «Я не сижу на пляже, я не знаю, что это такое», - сказал он.

Другую часть отпуска, по словам председателя ВР, он проведет у своих родителей, а также у близких и родных своей жены.

В.ЛИТВИН отметил, что для него общение с близкими является важным моментом, поскольку очень часто действует принцип посещения родственников – «сначала некогда, потом - некуда».

Кроме того, отметил В.ЛИТВИН, часть отпуска он посвятит общению с детьми.