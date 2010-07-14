Зачем переименовали улицу Мазепы?

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ объяснил решение Киевсовета о переименовании части улицы Ивана Мазепы в Лаврскую необходимостью найти компромисс с духовенством.

Об этом О.ДОВГИЙ сказал в интервью УНИАН.

По словам секретаря Киевсовета, он лично не голосовал за это переименование.

“Во мне боролись две вещи. Одна – как человека, который болел и считал действительно правильным переименование улицы Январского восстания в Мазепы, потому что Мазепа – это меценат, который сделал очень много для Киева, оставил много после себя именно на этой улице, он заслуживает того, чтобы она носила его имя”, - отметил О.ДОВГИЙ, обратив внимание, что с огромным удовольствием принимал решение о переименовании в 2007 году.

“Но каждая медаль имеет две стороны. Московский патриархат не считает возможным находиться на улице Мазепы. Духовенство все равно не оставило бы этот вопрос, постоянно педалировало бы его, и он время от времени возникал бы в повестке дня. Поэтому я приложил немало усилий, чтобы найти компромисс”, - продолжил О.ДОВГИЙ, отметив, что часть улицы на сегодня все же носит имя выдающегося мецената.

“Я считаю, что, приняв такое решение, мы частично сняли конфликт”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Киевский городской совет принял решение о переименовании части улицы Ивана Мазепы - от площади Славы до площади Героев Великой Отечественной войны - в улицу Лаврскую. За это проголосовали 64 из 113 депутатов, присутствующих в зале.