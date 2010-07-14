Луценко пойдет на выборы с Тимошенко и Яценюком

Лидер партии «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО подверг критике принятые парламентом изменения в Закон «О выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», инициированные фракцией Партии регионов.

«Новый закон о выборах в местные советы - не европейский», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Одессе, представляя таким образом свои «Итоги и анализ политического сезона".

По его словам, «Народная самооборона» поддерживает усилия депутатов фракции БЮТ, которые готовят представление в Конституционный Суд Украины относительно неконституционности ряда норм новой редакции этого закона.

«Нынешняя власть, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, - просто «не слышит» мнений и предложений оппозиции. Более того, оппозицию в Украине пытаются уничтожить как явление». В этих условиях разрозненным оппозиционным партиям и блокам нужно договариваться о самом тесном сотрудничестве».

Поэтому «на предстоящих местных выборах мы будем стоять плечом к плечу с политическими силами Арсения ЯЦЕНЮКА и Юлии ТИМОШЕНКО, - подчеркнул лидер «Народной самообороны». И добавил, что «уже в августе, как только будут готовы соответствующие документы, партийные организации объявят, в каких правовых формах будет осуществляться это сотрудничество.