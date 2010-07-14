Эксперт прочит приход во власть «узких специалистов»

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что внедрение института регулятора на рынке коммунальных услуг на сегодняшнем этапе будет не совсем эффективным в силу высокой социальной значимости услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ относительно принятия Закона «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

«Голосование по этому законопроекту – свидетельство наличия политической воли у новой власти относительно готовности реформирования рынка. В то же время, этот факт абсолютно не значит, что власть готова к реформам институционально и профессионально, поскольку в действиях нынешней политической элиты не прослеживается понимание всей глубины вопроса. Именно поэтому проблема ЖКХ приобретает политический характер, и в стране появляются политические силы, эксплуатирующие исключительно узкую проблематику реформ коммуналки. При этом социология фиксирует электоральные перспективы таких проектов как «Коммунальный фронт» и ему подобных», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, местные выборы должны привести к рычагам власти новых управленцев, четко ориентирующихся в муниципальных проблемах.

«Новые политические силы вполне способны обновить лицо власти, усилив ее своими специалистами в узкой, но актуальной проблематике. Ситуация в Киеве подтверждает, что для эффективного городского управления недостаточно иметь опыт банковской деятельности, необходимо разбираться в особенностях работы инфраструктуры. Вот почему необычайно важен приход во власть политиков, декларирующих профессионализм в отдельно взятой муниципальной сфере», - подчеркнул директор АМС.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Верховная Рада приняла в целом Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины» (НКРКУ).

Законом предусмотрено, что НКРКУ является коллегиальным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины.