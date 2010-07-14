Балога: пусть Шуфрич думает не обо мне, а о своих безрадостных перспективах

Лидер партии "Единый Центр" Виктор БАЛОГА настаивает на отсутствии договоренностей о должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и вхождении его политической силы в коалицию.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя вчерашнее заявление экс-министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА, который настаивал, что его отставка с должности министра стала результатом договоренностей правящей коалиции с В.БАЛОГОЙ.

“Но дайте уволенному покой, у него и так горько на душе! Он сам не понимает, что произошло. Этот отставник по горячим следам наговорил такого, что ему надо думать не обо мне, а о своих безотрадных политических перспективах”, - заметил В.БАЛОГА.

Он отметил, что не собирался, не собирается и не будет собираться в МЧС. “Я уже говорил журналистам, что это министерство может возглавить кто угодно, только не БАЛОГА”, - добавил он.

Он заметил, что никогда и ни у кого не требовал никаких должностей. Более того, по убеждению В.БАЛОГИ, “требовать портфель” у Президента или премьера, кто бы на этих должностях ни был - напрасное дело. “В высшей политической лиге такой рэкет не проходит”, - подчеркнул он.

Также В.БАЛОГА отверг возможность для себя добиваться должности министра, чтобы кому-то отомстить: “Это не для меня. Не вписывается в мои критерии достоинства и порядочности”.

Он также заметил, что депутаты от “Единого Центра” не будут идти в коалицию, и они об этом четко заявили. “Мои коллеги являются единомышленниками и никогда не будут разменным материалом”, - сказал В.БАЛОГА.