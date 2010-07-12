Янукович утвердил новый состав Комитета по шевченковской премии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил новый персональный состав Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Согласно указу В.ЯНУКОВИЧА от 12 июля, текст которого размещен на официальном сайте Президента, поручено председателю комитета Борису ОЛИЙНЫКУ подать в двухнедельный срок предложения по усовершенствованию работы этой структуры и процедуры присуждения Национальной премии.

В состав Комитета по Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко также вошли: Виктория КОСТЮЧЕНКО – заместитель председателя; Роман БАЛАЯН – кинорежиссер (по согласию); Олег ВЕРГЕЛИС – журналист (по согласию); Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ – театровед, доктор искусствоведения (по согласию); Василий ГЕРАСИМЬЮК – поэт (по согласию); Виктор ГУЦАЛ – дирижер (по согласию); Иван ДРАЧ – поэт (по согласию); Дмитрий ИВАНОВ – поэт (по согласию); Александр ИВАХНЕНКО – художник (по согласию); Татьяна КАРА-ВАСИЛЬЕВА – искусствовед, доктор искусствоведения (по согласию); Виктор КОВТУН – художник (по согласию); Богдан КОЗАК – актер (по согласию); Анатолий МЕЛЬНИК – художник, директор Национального художественного музея Украины (по согласию); Владимир МЕЛЬНИЧЕНКО – литературовед (по согласию); Вадим ПИСАРЕВ – хореограф, народный артист Украины (по согласию); Евгений САВЧУК – дирижер (по согласию); Александр СИЗОНЕНКО – писатель (по согласию); Владимир СИРЕНКО – дирижер (по согласию); Мирослав СКОРИК – композитор (по согласию); Евгений СТАНКОВИЧ – композитор (по согласию); Мария СТЕФЬЮК – певица (по согласию); Богдан СТУПКА – актер (по согласию); Дмитрий СТУС – старший научный сотрудник Института литературы имени Т.Г.Шевченко НАН Украины (по согласию); Сергей ЯКУТОВИЧ – художник (по согласию).