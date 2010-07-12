Януковича просят ветировать закон о судоустройстве

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой применить право вето к Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСУ.

В своем письме В.ОНОПЕНКО обращается к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой предотвратить системное разрушение принципов отечественного правосудия и существенное снижение уровня судебной защиты в государстве.

По убеждению председателя ВСУ, такие негативные последствия настанут в случае вступления в силу принятого Верховной Радой Украины 7 июля 2010 года Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Как отмечает В.ОНОПЕНКО, анализ содержания закона свидетельствует о том, что ряд его концептуальных положений не отвечает определенным Конституцией основным принципам функционирования судебной власти, осуществлению правосудия, построению судебной системы, гарантиям независимости судей и права граждан на судебную защиту.

Закон содержит многочисленные юридически необоснованные положения, пробелы, внутренние противоречия, что делает невозможным надлежащее урегулирование правовых принципов судоустройства, статуса судей и судопроизводства в соответствии с Основным Законом Украины и международных стандартов в сфере правосудия, заявляет председатель ВСУ.

В письме он акцентировал внимание главы государства на основных концептуальных замечаниях к Закону, а также на тех его положениях, которые не отвечают Конституции Украины и международным стандартам, в частности выводам Венецианской комиссии.

Так, по словам В.ОНОПЕНКО, не отвечает определенным Конституцией Украины организационным принципам построения системы судов общей юрисдикции предложенная законом система судоустройства – внедрение полной (сплошной) специализации судов, образование нового высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Противоречат Конституции и положения Закона, которыми сужается компетенция и снижается процессуальный статус Верховного Суда Украины. Согласно новому закону, вопреки статье 125 Конституции, Верховный Суд фактически перестает быть высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции.

Противоречат статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой государственным языком является украинский, положения закона, которыми предусмотрено, что в судах, наряду с государственным, могут использоваться региональные языки или языки меньшинств, констатирует В.ОНОПЕНКО.

Кроме того, не отвечает положениям Конституции норма закона о наделе Президента Украины правом перевода судьи, избранного бессрочно, из одного суда в другой того же уровня и специализации, а также правом ликвидации судов (Основным Законом не предусмотрено таких полномочий Президенту Украины).

Закон также наделяет органы и должностные лица, не относящихся к судебной власти, значительным объемом полномочий по организации деятельности судов, определению судоустройства и статуса судей вне установленной Конституции Украины их компетенцией. Таким образом, создаются предпосылки для неправомерного влияния на суд, вмешательство в деятельность судебных органов и судей, нарушение принципов независимости судей и самостоятельности судов. Идет речь, в частности, о продолжении законом практики неправомерного расширения полномочий Высшего совета юстиции, наделения министра юстиции правом определять количество судей в судах, отметил председатель ВСУ.

Законом также существенно сужается объем гарантий прав граждан на судебную защиту (значительно сокращаются сроки исковой давности, сроки апелляционного и кассационного обжалования судебных решений, снижается уровень гласности и открытости судебного процесса и т.п.), что является недопустимым согласно ч.3 статьи 22 Основного Закона Украины.

По убеждению председателя ВСУ, закон создает предпосылки и несет серьезные угрозы посягательств на независимость судебной власти, а также гарантированное Конституцией Украины право граждан на судебную защиту. Кроме того, закон является существенным шагом назад в утверждении Украины как демократического и правового государства, что неминуемо негативно отразится на имидже нашего государства в глазах международного сообщества.

На основе изложенного, В.ОНОПЕНКО просит Президента Украины применить право вето к Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей».