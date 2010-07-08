ВР предварительно одобрила изменения в Конституцию

Верховная Рада Украины предварительно одобрила закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 396 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть первую статьи 136 и части первую и вторую статьи 141 Конституции Украины относительно установления пятилетнего срока полномочий депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, избранных на очередных выборах.

Как известно, Верховная Рада Украины четвертого созыва приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» № 2222-IV от 08.12.2004 г. Данным законом, в частности, была изменена часть первая статьи 141 Основного Закона и установлено, что депутаты сельского, поселкового, городского, районного, областного совета избираются сроком на пять лет. При этом остается часть вторая статьи 141 Конституции Украины, которой установлено, что сельские, поселковые и городские председатели избираются территориальными общинами сроком на четыре года.

В соответствии с Конституцией Крыма с изменениями, утвержденными 13.03.2009 г. Законом Украины «Об утверждении изменения к статье 22 Конституции Автономной Республики Крым относительно срока полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым», срок полномочий ВР АРК составляет пять лет.

Поэтому данным законопроектом предусмотрено согласование сроков полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Народные депутаты подчеркивали необходимость окончательного принятия данного закона уже в сентябре на следующей сессии парламента.